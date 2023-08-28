Aydın'ın Çine ilçesinde kavga: 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgaya dönüşen olayda sopaların kullanıldığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ise 4 kişiyi gözaltına aldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Bulvarı'nda karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve sopaların kullanıldığı kavgada M.G. (36), N.E.M. (23) ve Y.B (26) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesine ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - 3. Sayfa