Aydın Efeler'de lisede soslu makarna yiyen 8 öğrenciden 3'ü hastaneye kaldırıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre bir lise öğrencisinin evden getirdiği soslu makarnayı yiyen 8 öğrenciden 3'ü bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, makarnadan numune alınarak inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Olay, Efeler ilçesindeki Murat Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda bulunan 8 öğrenci, iddiaya göre arkadaşlarından birinin evden getirdiği soslu makarnadan yedi. Bir süre sonra öğrencilerden 3'ünde bulantı ve kusma şikayetleri görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin makarnadan dolayı rahatsızlanmış olabileceği değerlendirilirken, zehirlenme şüphesinin araştırılması amacıyla gıdadan numune alınarak laboratuvarda inceleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı