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Aydın Efeler'de bisikletinin ön frenini sıkan sürücü takla atarak yaralandı

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Aydın Efeler'de bisikletinin ön frenini sıkan sürücü takla atarak yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bisiklet sürücüsü, bisikletinin ön frenini sıkması sonucu takla atarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bisikletin ön frenini sıkması sonucu takla atan sürücü yaralandı.

Kaza, Hasanefendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılay Caddesi'nden seyir halinde olan bisiklet sürücüsü T.A., Hastane Caddesi kesişimine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletinin ön frenini sıkması sonucu takla attı. Bir anda yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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