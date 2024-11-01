Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Aydın'ın Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 zehir taciri ise tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son iki haftada Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 125 gram Metamfetamin, 387 gram Esrar, 11 gram Eroin, 5 Adet Ruhsatsız Silah, 5 adet Uyuşturucu Madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan M.K, M.A, S.A.ve İ.G Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanırken bir şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında 18 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN