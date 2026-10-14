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Aydın'da üç ilçede düzenlenen operasyonda 3 terör örgütü üyesinden 2'si tutuklandı

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Aydın'da üç ilçede düzenlenen operasyonda 3 terör örgütü üyesinden 2'si tutuklandı
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Aydın'ın Didim, Söke ve Çine ilçelerinde üç adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 terör örgütü üyesi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "dini istismar eden terör örgütünün faaliyetlerinin" önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Didim, Söke ve Çine ilçelerinde üç adrese yapılan eş zamanlı operasyonda Ç.A., R.G. ve M.E.C., 'terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, toplama kararı bulunan çok sayıda kitap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.A. isimli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, R.G. ve M.E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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