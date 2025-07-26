Aydın'da Traktör Sürücüleri İçin Güvenlik Eğitimi

Aydın'da Traktör Sürücüleri İçin Güvenlik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri, traktör sürücülerine yönelik ROPS sistemi ve güvenlik eğitimleri düzenledi. Bilgilendirme faaliyetlerinde, sürücülerin devrilme kazalarında korunmaları için gerekli önlemler anlatıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, ROPS sistemi başta olmak üzere güvenlik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Germencik ilçesi Dampınar, Efeler ilçesi Kozalaklı, Kuyucular, Mesutlu, Yılmazköy, Karpuzlu ilçesi Gölcük mahallelerinde bulunan kahvehanelerde son bir haftada vatandaşları bilgilendirdi. Trafik jandarması tarafından vatandaşlara, traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında ve motosiklet kullanımı ve kask kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi

Öcalan'ın solunda oturan PKK'lı tahliye edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri

Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.