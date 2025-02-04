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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın: Roma Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın: Roma Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın ikametinde gerçekleştirdikleri baskında 223 adet tarihi obje ve diğer birçok Roma dönemi eserini ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskında, çok sayıda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın ikametinde tarihi eserler olduğu bilgisine ulaşan ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 223 adet tarihi obje, 54 adet tarihi zeytinyağı pres taşı, sütun başı, sütun kaidesi, sütun, havuz, kitabeler mimari parça, lahit parçası, kabartma heykel gibi eserler ele geçirildi. Koruma altına alınan eserlerde yapılan incelemede, tarihi eserlerin Roma dönemine ait olduğu belirlenirken, gerekli işlemlerinin ardından eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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