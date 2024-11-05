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Aydın'da Narkoçelik-46 Operasyonu: 2 Sokak Satıcısı Yakalandı, 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'da Narkoçelik-46 Operasyonu: 2 Sokak Satıcısı Yakalandı, 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen Narkoçelik-46 operasyonunda toplam 67 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Aydın'da yapılan operasyonda, 2 sokak satıcısı yakalanarak 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ülke genelinde 14 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkoçelik-46 operasyonu çerçevesinde Aydın'da 2 sokak satıcısı yakalandı, 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 14 ilde düzenlenen Narkoçelik-46 operasyonuyla 67 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "12 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen Narkoçelik-46 operasyonlarında, 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 42'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Uyuşturucu, mücadele alanlarımızın başında geliyor" ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ise 2 sokak satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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