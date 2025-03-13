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Aydın'da İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı

Aydın'da İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı
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Aydın'da jandarma ekipleri, ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılını kutladı. Etkinlikte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy rahmetle anıldı ve İstiklal Marşı'nın Türk milletinin azim ve kararlılığını simgelediği vurgulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı kutlandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Efeler Dağeymiri İlkokulu, İstiklal Marşımızın Kabulünün 104. Yılı sebebiyle ziyaret edildi. Burada çocuklarla birlikte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy rahmet ve minnetle yad edilerek, İstiklal Marşımızın, Türk milletinin inanç, azim ve kararlılığını sonsuza kadar yaşatacak bir destan olduğu vurgulandı. Etkinlikte İstiklal Marşımızın Kabulü ile ilgili çizgi film seyredilerek İstiklal Marşımız okundu. Faaliyet sonunda günün anlamına binaen hazırlanan afiş çocuklarla birlikte boyanarak, yaptırılan taç ve şanlı Türk Bayrağı hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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