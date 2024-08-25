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Aydın'da Güçlü Patlama Sesinin Kaynağı Araştırılıyor

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Aydın'da sabah saatlerinde duyulan güçlü patlama sesinin kaynağı araştırılıyor. Uzmanlar, sesin meteor patlaması kaynaklı olabileceğini ileri sürdü.

Aydın'da sabah saatlerinde duyulan güçlü patlama sesi duyuldu. Geniş bir alanda hissedilen patlama sesinin kaynağı araştırılırken, uzmanlar sesin kaynağının meteor patlaması olabileceğini ileri sürdü.

Aydın'da saat 10.00 sıralarında Karacasu'dan Çine'ye kadar şiddetli şekilde hissedilen bir patlama sesi duyuldu. Polis ve jandarmaya gelen ihbarlar üzerine il genelinde yapılan araştırmalarda patlama sesinin kaynağı tespit edilemedi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada benzer patlama sesinin çevre illerde de duyulduğu ancak şu an itibariyle patlama sesinin kaynağının tespit edilemediği öğrenildi. Bazı uzmanlar ise patlama sesinin meteor patlaması kaynaklı olabileceğini ileri sürdü. İl genelinde hissedilen ve bazı bölgelerde paniğe neden olan patlama sesinin kaynağı araştırılıyor.

Karacasu ilçesinde yaşayan ve patlamayı şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyleyen Çamköy Mahalle sakinlerinden Süleyman Alanoğlu; "Sabah saatlerinde bir anda güçlü bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu biz anlamadan hemen ardından patlama ile birlikte evimizin de sarsıldığını hissettik. Kısa süreli bir panik yaşadık. Sanki bomba patladı gibi oldu. Yerin altından bomba attılar sanki. Öyle güçlü bir sesti ki, dibimizde patlamış gibi oldu. Evimizin binası da sallandı. Deprem olmuş gibi hissettirdi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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