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Aydın'da Bir Kişi Evinin Bahçesinde Ölü Bulundu

Aydın'da Bir Kişi Evinin Bahçesinde Ölü Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 28 yaşındaki Nazım Özcan, evinin bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Olay, ailesi tarafından fark edildi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Umurlu Mahallesi 3999 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Özcan (28) isimli şahıs sabah saatlerinde ailesi tarafından evinin bahçesinde ağaca asılı halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Özcan'ın ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Özcan'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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