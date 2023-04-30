Aydın'da amonyak gazından etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde bulunan bir gıda işletmesinde meydana gelen olayda, amonyak tankına bağlı borulardan sızan gazdan etkilen 2 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, ilçedeki kuru meyve ihracatı yapan bir iş yerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçilerin çalıştığı sırada amonyak takına bağlı borulardan sızan gazdan 2 işçi etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli önlemleri alarak olaya ve işçilere müdahale etti. Sızan kimyasaldan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Fabrikadaki amonyak tankı kapattırılarak boru içiresindeki gazın vakumla geri çekilmesi sağlanırken, işlem sonrası ekipler tarafından gaz ölçümleri yapıldığı belirtildi. - AYDIN