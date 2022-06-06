Ayçiçeği tarlalarına kenevir ekmişler - Haberler

Ayçiçeği tarlalarına kenevir ekmişler Adana'da ayçiçeği tarlalarına ekilmiş 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adana'da ayçiçeği tarlalarına ekilmiş 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesinde yapılan istihbari çalışma neticesinde, Dutluca Mahallesi'nde 2 ayrı ayçiçeği tarlasında 5-15 santim boylarında toplam 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahsın kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği belirtildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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