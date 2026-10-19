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Ayazağa selinde kayıp Haşim Ciritlioğlu'nun cesedi bulundu, can kaybı 6'ya yükseldi

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Ayazağa'da yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Haşim Ciritlioğlu'nun cesedi, Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan Haşim Ciritlioğlu'nun cesedi Haliç'te bulundu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalar sürerken, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin, sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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