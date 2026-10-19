Ayağı minibüsün altında kalan yayanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde minibüs, yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Ayağı tekerleğin altında kalan yaralının o anları bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.15'te Gelibolu ilçesi Dursun Bak Caddesi pazar yerinde meydana geldi. Bir minibüs sürücüsü manevra yaptığı sırada yolda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen yayanın ayağı minibüsün tekerleği altında kaldı. Kazada yaralanan kişi Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı