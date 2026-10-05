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Avcılar'da tekel bayisine silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, saldırgan kaçtı

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Avcılar'da tekel bayisine silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, saldırgan kaçtı
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İstanbul’un Avcılar ilçesinde tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Kimliği belirlenemeyen saldırganın kaçtığı olayda yaralı hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarken yaralanan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine içerisinde çalışanları olduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. O sırada işletmede bulunan bir vatandaş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken vurulan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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