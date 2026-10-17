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Avcılar'da park halindeki motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli kameraya yansıdı

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İstanbul Avcılar'da park halindeki 34 FGR 509 plakalı motosikletin iddiaya göre saniyeler içinde çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sahibi karakola giderek suç duyurusunda bulunurken polis, çaldığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre, park halindeki motosikletin başına gelen şahıs motoru saniyeler içerisinde çalıştırıp kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 11 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Sağlık sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sokağa gelen şüpheli şahıs, park halindeki 34 FGR 509 plakalı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir şahsın motosikletin başına gelerek saniyeler içerisinde çalıştırdığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Motosikletin sahibi ise karakola giderek suç duyurusunda bulundu.

Polis ekipleri, motosikleti çaldığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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