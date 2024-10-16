Atlı Jandarma Timi'ne Vatandaşlardan Yoğun İlgi
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde görev yapan Atlı Jandarma Timi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, atlı birliklerle fotoğraf çektiriyor ve onlara sevgi gösteriyor.
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde görevini sürdüren 'Atlı Jandarma Timi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Atlı Jandarma Timi, tarihi Harput Mahallesi'nde görevini sürdürüyor. Vatandaşlar ise atlı birliklere büyük ilgi gösteriyor. Kimisi severken kimisi ise fotoğraf çektiriyor. Atlı jandarma ekiplerinin, görevine belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ