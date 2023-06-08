Ataşehir'de intihar eden kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Ataşehir'de yalnız yaşayan Çilem Büşra Yılmaz'ın intihar etmesi sonrası erkek arkadaşı Serkan Öztürk, 'Bir başkasını intihara yönlendirme ve yardım etme' suçundan tutuklandı.

ATAŞEHİR'de Çilem Büşra Yılmaz (32) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın intihar ettiği değerlendirilirken olaydan 3 gün önce şikayetçi olduğu erkek arkadaşı Serkan Öztürk, 'Bir başkasını intihara yönlendirme ve yardım etme' suçundan gözaltına alındı. Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çilem Büşra Yılmaz erkek arkadaşı Serkan Öztürk ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Öztürk'ü cep telefonuyla görüntülü arayarak intihar edeceğini söyledi. Konuşmanın ardından Serkan Öztürk polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri evdeki doğalgaz borusuna asılı vaziyette buldukları Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Olayın ardından, Yılmaz'ın erkek arkadaşı Serkan Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öztürk emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serkan Öztürk, 'Bir başkasını intihara yönlendirme ve yardım etme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenilmişti.