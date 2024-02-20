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Askeri Liselere Giriş Sınavları Soruşturması Kapsamında 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturması kapsamında 2 şüpheli ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), Deniz Harp Okulu (DHO) ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2010 ve 2012 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında 2 şüpheli; ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2011 Deniz Harp Okulu (DHO) ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Deniz Harp Okulu Jandarma Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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