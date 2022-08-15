Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar Bursa'da şehrin farklı yerlerinde sürücüler asker eğlencesi nedeniyle trafiği kapatıp oyunlar oynadılar. Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar BURSA - Bursa'da şehrin farklı yerlerinde sürücüler asker eğlencesi nedeniyle trafiği kapatıp oyunlar oynadılar. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapan bir grup genç araçlarıyla trafiği kapatarak oyunlar oynadı. Diğer bir görüntü ise Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yaklaşık 20 araçlık grup; asker eğlencesi adı altında yol ortasında çiftetelli ve farklı oyunlar oynadılar. Bir süre oynayan grup araçlarına binerek tekrar hareket etti. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatan sürücüler hakkında işlem başlattı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kösle Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.