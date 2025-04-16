Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Önder'in 12 saat süren zorlu ameliyatını adım adım anlattılar: Hem diseksiyon vardı hem kalp krizi

Doktorlar 12 saat süren zorlu ameliyatı adım adım anlattı
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat için karar verildi

Aşkenaz Sinagogu’na Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda Aşkenaz Sinagogu'na silahlı saldırı gerçekleştiren C.E. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ifadesinde, Filistin'deki katliamlara dikkat çekmek için saldırıyı yaptığını belirtti.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Aşkenaz Sinagogu'na silahla ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Terör örgütüyle alakam yoktur. Vicdanımı rahatlatmak için yaptım" dedi.

Olay, 7 Nisan 2025 tarihinde Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Yüksek Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan Aşkenaz Sinagogu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sinagogdaki özel güvenlik görevlileri sabah geldikleri esnada giriş kapısı üzerinde 5 adet kurşun izi olduğunu fark etti. Güvenlik görevlileri durumu daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aşkenaz Sinagogu'nda ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, silahlı saldırının faillerinin tespit etti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli C.E., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli C.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli C.E.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli C.E., ifadesinde, " Filistin'de yaşanan katliamdan dolayı dikkat çekmek amacıyla yaptım. 2 yıldır süreci takip ediyorum. Yapacağım tek şey Sinagog'a saldırıdır. Terör örgütüyle alakam yoktur. Vicdanımı rahatlatmak için yaptım" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.