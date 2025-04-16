Aşkenaz Sinagogu’na Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Aşkenaz Sinagogu'na silahla ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Terör örgütüyle alakam yoktur. Vicdanımı rahatlatmak için yaptım" dedi.

Olay, 7 Nisan 2025 tarihinde Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Yüksek Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan Aşkenaz Sinagogu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sinagogdaki özel güvenlik görevlileri sabah geldikleri esnada giriş kapısı üzerinde 5 adet kurşun izi olduğunu fark etti. Güvenlik görevlileri durumu daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aşkenaz Sinagogu'nda ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, silahlı saldırının faillerinin tespit etti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli C.E., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli C.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli C.E.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli C.E., ifadesinde, " Filistin'de yaşanan katliamdan dolayı dikkat çekmek amacıyla yaptım. 2 yıldır süreci takip ediyorum. Yapacağım tek şey Sinagog'a saldırıdır. Terör örgütüyle alakam yoktur. Vicdanımı rahatlatmak için yaptım" dediği öğrenildi. - İSTANBUL