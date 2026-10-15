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Artvin'de kuvvetli rüzgâr ağaçları devirdi, üç ilçede maddi hasara yol açtı

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Artvin'de kuvvetli rüzgâr ağaçları devirdi, üç ilçede maddi hasara yol açtı
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Artvin'in Hopa, Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar elektrik hatları, yapılar ve park halindeki araçlara zarar verirken bölgeye elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

Artvin'in Hopa, Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Elektrik hatları, yapılar ve araçlar zarar gördü.

Artvin'de kuvvetli rüzgar, üç ilçede maddi hasara neden oldu. Devrilen ağaçlar yapılara ve elektrik hatlarına zarar verirken, binalardan kopan parçalar ve tabela park halindeki araçların üzerine düştü.

Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde devrilen ağaç, bir evin yanında bulunan yapıya zarar verdi. Evde de kısmi hasar oluşurken, elektrik tellerinin zarar görmesi üzerine bölgeye elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

Borçka ilçesine bağlı Güreşen Çaylı köyünde rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, elektrik hattına zarar verdi.

Kemalpaşa ilçesinde ise yerinden kopan tabela, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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