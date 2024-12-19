Artvin'de Heyelan Sonrası Borçka-Hopa Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
Artvin'de eriyen karların neden olduğu heyelan sonrası kapanan Hopa-Borçka karayolu, ekiplerin çalışmalarıyla kısa sürede ulaşıma açıldı. Heyelan, Demirciler köyü yakınlarında dev kayaların yol üzerine düşmesiyle meydana geldi.
Artvin'de heyelan sonrası Borçka-Hopa karayolu yeniden ulaşıma açıldı
ARTVİN - Artvin'de eriyen karların neden olduğu heyelan sonrası kapanan Hopa- Borçka karayolu ulaşıma yeniden açıldı.
Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü yakınlarında, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Dev kayaların karayolu üzerine düşmesiyle kapanan yol ekiplerin iş makinesi yardımıyla kısa sürede açıldı. Heyelan sonrası bölge ise havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - 3.Sayfa