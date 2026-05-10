Kars'ta öğrencilere uygulamalı eğitim

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Arpaçay İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde görev yapan trafik ekipleri tarafından öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

İlçede eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, trafik kuralları eğlenceli ve öğretici yöntemlerle anlatıldı. Kurulan trafik brandası üzerinde yapılan uygulamalı eğitimlerde öğrencilere yaya geçidi kullanımı, trafik ışıklarının anlamları, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında bilgiler verildi. Trafik polisleri tarafından birebir yönlendirme yapılan etkinlikte öğrenciler, öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.

Eğitim faaliyetinde özellikle küçük yaşta trafik bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekilirken, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği detaylı şekilde anlatıldı. Öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, uygulamalı eğitim sayesinde çocukların hem eğlendiği hem de önemli bilgiler edindiği belirtildi.

Öte yandan Trafik Haftası kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında da vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Trafik ekipleri tarafından sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması, yayalara öncelik verilmesi ve trafik kurallarına riayet edilmesinin hayati önem taşıdığı anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - KARS

