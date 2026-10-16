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Arnavutluk'ta 4. gün süren protestolarda polis müdahale etti, 2 kişi gözaltına alındı

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Arnavutluk'ta öğrenci protestoları dördüncü gününde sürerken Tiran'da polisle göstericiler çatıştı; Korça'da 2 kişi gözaltına alındı. Göstericiler Rama'nın istifası için Eğitim Bakanlığı'na yürüdü, Japonya ve İsrail büyükelçilikleri Tiran'daki faaliyetlerini askıya aldı.

Arnavutluk'ta ağırlıklı olarak üniversite ve lise öğrencilerinin gerçekleştirdiği protestolar dördüncü gününde devam ederken, polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Korça kentindeki protestolarda 2 kişi gözaltına alındı. Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler, başkent Tiran'da Eğitim Bakanlığı binasına yürüdü, Ekonomi Bakanlığı'nın kapısını ateşe vermeye çalıştı.

Arnavutluk'ta salı günü başkent Tiran'da başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların dördüncü gününde polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalar ve şiddet devam etti. Başkent Tiran'da bugün de derslerini boykot eden öğrenciler, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın istifası talebiyle Eğitim Bakanlığı binasına yürüdü. Göstericiler binaya sert cisimler atarken, bakanlık binası önünde konuşlanan polis kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocular ayrıca Ekonomi Bakanlığı binasının kapısını ateşe vermeye çalışarak tahrip etti. Binanın duvarlarına ise "Son yaklaşıyor" ve "Devlet yok" sloganları yazıldı.

Japonya ve İsrail'in Arnavutluk Büyükelçilikleri, Tiran'da devam eden gösteriler nedeniyle bugün itibarıyla faaliyetlerini geçici olarak askıya alma kararı aldı. Göstericilerin polise taş attığı, çöp konteynerlerini ateşe verdiği ve çevreyi tahrip ettiği Tiran'ın yanı sıra Avlonya ve Leş kentlerinde de gerginlik yaşandı. İşkodra, Elbasan ve Burrel de dahil birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Korça'da 2 kişi gözaltına alındı

Polisin açıkladığı bilgilere göre Korça'da (Görice) bugün yaşanan protestolarda 2 kişi gözaltına alındı ve 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Avlonya'da polisle öğrenciler arasında çatışmalar yaşanırken, Leş şehrinde göstericiler bazı eşyaları ateşe verdi ve trafik levhaları ile güvenlik bariyerlerini söktü. Bir grup lise öğrencisi, taş ve sert cisimlerle lisenin camlarını kırdı.

Rama: "Şiddete boyun eğmeyeceğiz"

İstifa çağrılarının hedefi olan Başbakan Rama, vatandaşlara sabırlı olma ve şiddetin ülkenin geleceğini belirlemesine izin vermeme çağrısında bulundu. Şiddete taviz verme ihtimalini reddeden Rama, "Biraz huzur uğruna şiddete boyun eğmemiz gerektiğini söyleyenler yanılıyor. Çünkü huzur uğruna şiddete boyun eğmek, huzuru ve doğru yolu uzun süreliğine kaybetmek demektir" dedi.

Vatandaşlara sabırlı olma çağrısı yapan Rama, "Bunlar geride kalacak. Bütün bunlar geçtiğinde, önceki sınavlarda olduğu gibi daha güçlü ve önümüzdeki ortak zorlukların daha da farkında olacağız" dedi. Rama, şiddet olaylarının ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda hızla ilerlediği bir dönemde yaşanmasının tesadüf olmadığını söyledi.

BM gerilimi düşürme çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Arnavutluk'taki ofisinden de yapılan açıklamada ise, çatışmaların şiddetlenmesinden duyulan endişeye dikkat çekildi. Açıklamada, "BM, Tiran'daki protestolar sırasında son dönemde yaşanan şiddet eylemlerinden ve gerilimin tırmanmasından endişe duymaktadır" denildi. Açıklamada, bütün taraflara şiddetten kaçınma ve diyalog çağrısı yapıldı.

Arnavutluk'ta 13 Ekim'de Tiran'da başlayan ve ardından diğer kentlere yayılan protestolar, üniversitelerdeki durum, eğitim masrafları ve yolsuzluk nedeniyle başlamıştı. Mevcut ekonomik şartlar ve eğitim durumundan memnun olmayan göstericiler, Başbakan Rama'nın istifasını istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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