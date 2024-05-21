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Arnavutköy'de Yola Dökülen Yağ Araç Sürücülerine Zor Anlar Yaşattı

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Arnavutköy Kıbrıs Caddesi'nde bir aracın patlayan deposundan akan yağ nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağı fark eden bir motosiklet sürücüsü diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de yola dökülen yağ nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dökülen yağı fark eden bir motosiklet sürücüsü, diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Araç sürücülerinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Kıbrıs Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir aracın patlayan deposundan akan yağ caddeye döküldü. Yolun diğer şeridini kullanan bir motosiklet sürücüsü yağı fark ederek diğer sürücüleri uyarmak istedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken caddeye giren bir otomobilin yağdan kayarak orta refüje çarptığı, kamyon ve diğer araçlarında ilerlemekte zorluk çektiği görüldü. Yağ dökülen yağın bir süre sonra kumlandığı ve yolun temizlendiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kıbrıs Caddesi Cep Telefonu Motosiklet 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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