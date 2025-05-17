Arnavutköy'de Tehlikeli Patencilik: Motosikletin Arkasında Düşen Genç Kurtarıldı

Arnavutköy'de Tehlikeli Patencilik: Motosikletin Arkasında Düşen Genç Kurtarıldı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde motosikletin arkasına tutunan patencilerden biri dengesini kaybederek caddeye düştü. Son anda arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan kurtulan patenci, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenciden birisi, dengesini kaybedip cadde üzerine yuvarlanarak düştü. Düşen kişi arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 paten sürücüsü cadde üzerinde bir motosiklete tutunarak ilerlemeye çalıştı. Metrelerce giden patencilerin tehlikeli yolculuğunu kayıt altına almaya çalışan bir vatandaş kaza anını görüntüledi. Paten kullanıcılarından birisi dengesini kaybederek cadde üzerinde yuvarlanmaya başladı. Arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Görüntülerde paten sürücüsünün savrularak yuvarlandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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