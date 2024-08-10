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Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay! Eşi öldükten sonra da durmamış

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İstanbul Arnavutköy'de Serpil Gül'ün boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili görgü tanıkları konuştu. Olay esnasında balkonda olduğunu söyleyen Orhan Güngör isimli kişi, "Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı. Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı." dedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Serpil Gül'ün boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında katledilmesiyle ilgili görgü tanıkları konuştu. Olay esnasında balkonda olduğunu söyleyen Orhan Güngör isimli kişi, "Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı. Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı." ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayetinin dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattıSerpil Gül

KAFASINA 3 EL ATEŞ ETTİ

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler. İkili arasında bu sabah ise 'çocuklara sen bak' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül'ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayetinin dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayetinin dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı

"ELİNDE SİLAH VARDI, KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORDU"

Olay yerinde yaşayan mahalle sakini Feyzullah Katmerlikaya, Birinin yere düştüğünü zannettiklerini belirterek, "Ambulans geldi ama sokağa sokmadılar. Bizde olayın vahameti ile ne olduğunu anlamak için geri döndük. Elinde silah vardı, kimseyi yaklaştırmıyordu. Polisler geldi, insanlar geldi, ambulansta geldi ama kimseyi yaklaştırmadığı için yanına gelemediler. Adam kendi teslim oldu. O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı. Mahalleli olarak ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Çok üzüldük" dedi.

Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayetinin dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı

"NAMLUYU BİR DAHA ÇEKİP KAFASINA SIKTI"

Balkonda olduğunu belirten Orhan Güngör ise, "Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı. Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı, olan bir insana, iki tane çocuğa oldu. Allah insanlara akıl fikir versin" şeklinde konuştu.

Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayetinin dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı

AİLE BAKANI GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı almasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arnavutköy'de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı." ifadesini kullandı.

"DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin acısını yüreğimin en derininde paylaşıyorum. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak vicdansız katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız!"

Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayetinin dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhan Güngör Arnavutköy İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Elimisallasamellisi:

Ahir zaman millet birbirini katledip duruyor ölene rahmet kalanlara sabır

17
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Kadir Özer:

Cehalet ten arınmamız lazım artık

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müfeyir Kaplan:

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müfeyir Kaplan:

lhdkgdifzgixgixxhllhcoh

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müfeyir Kaplan:

ohogdogdkgxogcohoh

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müfeyir Kaplan:

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