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Arnavutköy'de minibüsün çarptığı anlar 9 kişinin yaralandığı kazada ortaya çıktı

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Arnavutköy'de dörtlü ikaz lambaları açık ilerleyen servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı anlar ortaya çıktı. 21 Ekim Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada 9 kişi hafif yaralandı; yaralılardan 8'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Arnavutköy'de 9 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dörtlü ikaz lambaları yanar halde yavaşça ilerleyen servis minibüsünün kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, 21 Ekim Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 12 kişinin bulunduğu 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 8'i ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bir yaralıya ayakta müdahale edilmişti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti.

Dörtlüleri yanarak ilerledi, bir anda kamyona çarptı

9 kişinin yaralandığı kazanın ardından çarpışma anını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis minibüsünün dörtlü ikaz lambaları açık şekilde cadde üzerinde ilerlediği, ardından aniden sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki hafriyat kamyonunun arkasına çarptığı görüldü. Çarpışmanın hemen ardından minibüs içerisinde bulunan kişilerin aracın bagaj kısmından dışarı çıktığı anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın şiddeti ve yolcuların araçtan çıkış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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