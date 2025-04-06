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Arnavutköy'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı

Arnavutköy'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, 23 yaşındaki Orhan Kaplan, arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gece saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Kaplan'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde kardeşi tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde arkadaşıyla tartışan 23 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü. Gencin cansız bedeni gün aydınlanınca, kardeşinin kan izlerini takip etmesi üzerine bulundu. Polis ekiplerinin olayla alakalı çalışması devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, arkadaşı A.B. ile tartışan Orhan Kaplan (23) bıçak darbeleriyle öldürüldükten sonra çayırlık alana atıldı. Katil zanlısı arkadaşı olay yerinden kaçarken, yaşamını yitiren gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kardeşinin kapı önünden kan izlerini takip etmesi sonucunda, evlerinden iki sokak uzaklıkta bir çaylık alanda bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yeri ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak çalışma başlatırken, Kaplan'ın cansız bedeni olay yerindeki savcı incelemesi ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla alakalı çalışmaları ise devam ediyor.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenaze nakil aracının yanında toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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