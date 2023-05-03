Arnavutköy'de babası tarafından vurulan Mutlucan Ateş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Arnavutköy'de madde bağımlısı babası Murat Ateş tarafından vurulan Mutlucan Ateş'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Arnavutköy'de Madde bağımlısı baba Murat Ateş, oğlu Mutlucan Ateşi silahla vurarak kömürlüğe kilitlemişti. Haber alamayan ailenin üzerine polis ekipleri tarafından bulunan Ateşin hayatının kaybettiği öğrenildi. Mutlucan Ateş otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Ateş'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Mutlucan Ateş'in cenazesi Arnavutköy 2. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Mutlucan Ateş'in eniştesi Metin Çelikkaya "Çocuk benim yanımda kalıyordu. Annesini Trabzon'a göndermiştik. Babası psikopat. Dün akşam biz işteyken telefon gelmiş. Kızım beni arayıp Mutlunun evden çıktığını söyledi. O sırada babasıyla buluşuyor. Annesinin evinde bodrum katında kömürlük gibi bir yer var. Çocuğu oraya götürmüş. Polisin söylediğine göre koltuğunun altından silahla vurulmuş. Sonra babası çocuğun telefonundan annesini arıyor. Konum atın Trabzon'a geliyorum diyor. Kız kardeşi abi sen misin diyor. Babası ben Mutlu'yum diyor. Kız kardeşi sonra babası olduğunu anlıyor. Daha sonra Trabzon'dan polisi arıyorlar. Baldızım Nazlı'da durumu kayınpederime haber veriyor. Beş buçuk ile altı buçuk arası çocuğu öldürüyor. Baba şu anda kayıp. Buradan Adalet Bakanlığı'na İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Uyuşturucu madde kullanıyordu. Daha öncede annemi sonra karımı ve kızımı öldüreceğim demişti. 5-6 ay önce evdeki muhabbet kuşlarını ve kedileri kesiyormuş. Baldızım Mayıs ayının 9'unda boşanacaktı. Şu anda bütün aile tehdit altında. Arnavutköy ormanlarında mı nerede saklanıyor kimsenin bildiği yok. En son saat 19.30'da Arnavutköy Hastanesi civarında görülmüş. Bana, enişte babama çok acıyorum demişti" dedi. - İSTANBUL