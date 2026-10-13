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Arnavutköy’de 5 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina içerisinde mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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Arnavutköy’de 5 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de 5 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina içerisinde mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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