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Arhavi'de Heyelan Sonrası Karayolunda Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

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Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışların neden olduğu heyelan nedeniyle karayolu çamurla doldu. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Heyelanın meydana geldiği yol çamurla doldu, trafik yine aksadı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yağışlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde heyelanın meydana geldiği bölgedeki karayolu çamurla doldu. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışlar sonucu heyelanlı bölgedeki karayolu çamurla doldu. Olayın ardından karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başladı.

Yağışların etkisiyle karayolunda oluşan çamur birikintisi araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.

Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

Arhavi'de Heyelan Sonrası Karayolunda Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - 3.Sayfa
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