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Ardahan'da Üniversite Öğrencilerine KADES ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme

Ardahan'da Üniversite Öğrencilerine KADES ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme
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Ardahan Üniversitesi'nde polis ekipleri, KADES uygulaması, kadına yönelik şiddetle mücadele ve internet dolandırıcılığı konularında öğrencileri bilgilendirerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Ardahan'da Polis, Kades, Kadına el kalkmaz, Telefon ve İnternet Dolandırıcılığı konusunda üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan Üniversitesi öğrencilerine yönelik " Kades, Kadına El Kalkamaz, Telefon ve İnternet Dolandırıcılığı" konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı. Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen ekipler, KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz, çevre bilincinin oluşturulması, siber zorbalık ve internet üzerinden dolandırıcılık, banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konularında öğrencilere bilgiler verdi.

Öğrenciler de kendilerine bilgi vererek sorularını yanıtlayan Polis ekiplerine teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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