Ardahan'da Mahsur Kalan At Kurtarıldı

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Ardahan'da Mahsur Kalan At Kurtarıldı
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Ardahan'da Çıldır Gölü'ndeki bir adacıkta mahsur kalan at, köylülerin ihbarı sonrası AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun bir uğraşın ardından at, iple çekilerek adacıktan çıkarıldı ve meraya bırakıldı.

Ardahan'da mahsur kalan atı kurtarma operasyonu

ARDAHAN - Ardahan'da Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'ın Çıldır İlçesine bağlı Akçakale köyü bölgesindeki adacıkta mahsur kalan atı gören köylüler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AFAD ekipleri Botla geldikleri alanda, uzun bir uğraşın ardından atı iple çekerek adacıktan çıkarttı. Ekiplerce kurtarılan at, Akçakale adasındaki meraya bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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