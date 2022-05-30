12 yaşındaki Arda'nın baraj gölünde cesedi bulundu, kardeşinin durumu kritik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 yaşındaki Arda'nın baraj gölünde cesedi bulundu, kardeşinin durumu kritik

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Hatay'da, dün serinlemek için baraj gölüne giren Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan 8 yaşındaki kardeşi Kadir Berat Tandır'ın ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Samandağ'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında, Karaçay Baraj Gölü'nde serinlemek için suya giren Arda ve Kadir Berat Tandır kardeşler, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kadir Beraat Tandır, bu sırada bölgeden geçenler tarafından fark edilip sudan çıkarıldı, Arda ise gözden kayboldu. Kadir Berat, çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 yaşındaki Arda'nın baraj gölünde cesedi bulundu, kardeşinin durumu kritik

ACI HABERİ ALAN AİLE YIKILDI

AFAD ekiplerinin başlattıkları çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında, Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile, sinir krizleri geçirdi.

12 yaşındaki Arda'nın baraj gölünde cesedi bulundu, kardeşinin durumu kritik

KARDEŞİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Arda Tandır'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Kadir Berat Tandır'ın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

12 yaşındaki Arda'nın baraj gölünde cesedi bulundu, kardeşinin durumu kritik

Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - 3. Sayfa

Samandağ Yeniköy Baraj 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title