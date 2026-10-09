Haberler

Arap Emrah örgütü operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı, 272 bin lira ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever liderliğindeki suç örgütüne 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı; 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 272 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "Arap Emrah" lakabıyla bilinen Emrah Sever'in liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emrah Sever Çıkar Amaçlı, Silahlı ve Organize Suç Örgütü'ne yönelik çalışma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 52 şüpheliden 47'sinin yakalanması için harekete geçildi. Şüphelilerden 1'inin ceza infaz kurumunda, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'da bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, farklı çaplarda çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi. Öte yandan suç örgütüne ait olduğu belirtilen 38 farklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 67 sitede yayınlandı.
İstanbul'da dev kesinti! BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi, tam 22 ilçe karanlığa gömülecek

BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi! Tam 22 ilçe karanlığa gömülecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar

"Düşündüklerimi söylesem her yer patlar" dedi, ortalık yıkıldı

TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Üsküdar'da 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi mühürlendi

Dünyaca ünlü markaya mühür! 365 gün süren protesto sonuç verdi
Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları

"Zamparanın Ölümü"nü söylerken kadın solistle samimi anlar yaşadı