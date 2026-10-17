Antalya Serik'te devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi

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Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Serik ilçesine bağlı Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Eşli'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 16 yaşındaki Gürkan Eşli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Eşli'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı