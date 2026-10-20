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Antalya Kepez'de otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Antalya Kepez'de otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Antalya Kepez'de otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı
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Antalya’nın Kepez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki İdris Ö.'nün (50) kullandığı 07 CGZ 599 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yoldan çıkan ve yaklaşık 30 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlanan aracı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Frene basmadan direkt aşağıya uçtu"

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri 5 takla attıktan sonra bir kayanın üzerinde asılı kalan araçtaki sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazayı yaralı olarak atlatan İdris Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı görerek sürücünün yardımına koşan vatandaşlardan Ayhan İbrahim Gökkurt, arkadaşları ile birlikte parkta otururken kazaya şahit olduklarını belirterek, "Araç yoldan direkt geldi. Hiç frene basmadan aşağıya uçtu. Araçta bulunun sürücüyü çıkardık. Altında kalan var mı bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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