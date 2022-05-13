Antalya'da tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada gaz sızıntısı: 2 ölü, 13 yaralı - Haberler

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada meydana gelen kimyasal gaz sızıntısında 2 işçi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 13 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sırasında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki kimyasal gübre üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Kimyasal maddelerden sızan gaz nedeniyle fabrikadaki işçilerin rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yoğun gaza maruz kalan 5 işçi fabrikada baygınlık geçirdi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 işçiyi ise ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Gazdan hafif etkilenen diğer işçiler ise dışarı çıkarıldı. Diğer işçilere ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

Tedbir amaçlı jandarma ekipleri fabrikanın olduğu caddeyi giriş çıkışa kapatırken, ekipler görevlerini koruma kıyafetleriyle yaptı. Fabrika önünde ambulansların beklemeye devam ettiği görülürken, fabrikada savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa