Antalya'da son 1 haftadaki 30 narkotik operasyonunda 30 bin 524 ecstasy ele geçirildi

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede ekipleri tarafından son 1 haftada düzenlenen 30 ayrı operasyonda 30 bin 524 adet ecstasy, 9 kilo 922 gram esrar ve 52.778 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (A4) ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde son 1 haftada yapılan 30 ayrı operasyonda 30 bin 524 adet Ecstasy, 9 kilo 922 gram esrar, 296 gram metamfetamin, 298 gram kokain, 166 parça halinde, 52.778 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (A4), 57 adet sentetik ecza, 36 kök kenevir bitkisi, 1 gram eroin, 10 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile Türk Lirası ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı