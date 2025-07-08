Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı

Manavgat ilçesinde 5 Temmuz gecesi yaşanan olayda, bir hayvan parkındaki kafesinden kaçan 4 yaşındaki "Zeus" adlı aslan, yakındaki bir bahçede uyuyan çiftçi Süleyman Kır'a saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan Kır, hastanede tedavi altına alınırken, olay sonrası avcılar tarafından vurulduğu belirtilen aslan telef oldu.

"ANLAM VEREMEDİK YAPTIĞINA"

Parktan kaçan aslanın sahibi Yaşar Kaplan olayla ilgili, "Buradaki 'Aslanpark'ın sahibiydim. Zeus'un annesini ve babasını yurt dışından getirmiştik. Kendisi de burada doğmuştu. Üç kardeşti. Normalde çok sakin bir hayvandı. Buradaki ruhsatımız iptal olunca Antalya'da hayvanat bahçesi açtık. Zeus da oradaydı. Oraya gidince strese girdi sanırım. Anlam veremedik yaptığına. Kaçmış olduğuna inanamadık. Yaralanan kişiye çok üzüldük. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zeus'un böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Normalde insanlara saldırmazdı. Sosyal bir hayvandı. Saldırdığı kişide iyi ki battaniye varmış. Kendisi de güçlü birisiymiş ki kurtulmuş. Zeus'un öldürülmesine de çok üzüldüm. Sanki çocuğum öldürülmüş gibi hissettim. Saldırıya uğrayan kişinin oğluyla da görüştük. Taziyelerimizi ilettik. Zeus Ankara'dayken beraber oynuyorduk sürekli, hep bir aradaydık. Olanlara önce inanamadık. Bu olaylar keşke yaşanmasaydı" dedi.

ÖLDÜRÜLEN ASLANIN HATIRASINI YAŞATACAK

Kaplan, işlettiği restoranın giriş kapısında yer alan aslan heykelinin üzerine 'Zeus' yazdıracağını belirterek, öldürülen hayvanının hatırasını yaşatacağını söyledi.