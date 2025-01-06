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Antalya'da Bisiklet Kazası İhbarı Pazarlığa Dönüştü

Antalya'da Bisiklet Kazası İhbarı Pazarlığa Dönüştü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet kazası ihbarına giden sağlık ve trafik ekipleri, kazaya rastlayamayınca kazazedeleri bankamatik önünde pazarlık yaparken buldu. Kazazedeler, arazi anlaşmasına vararak hastaneye gitmeyi reddetti.

Antalya'da bisiklet kazası ihbarına giden sağlık ve trafik ekipleri kazaya rastlamazken, telefonla ulaştıkları kazazedeleri bankamatik önünde pazarlık yaparken buldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, 1112 Acil Çağrı Merkezine gelen Şelale Mahallesinde bisiklet kazası ihbarı, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, verilen adreste kazaya rastlayamayınca ihbarda bulunan vatandaşa telefonla ulaştı. Ekipler kazaya karışan tarafları ve araçları Zübeyde Hanım Caddesinde bulunan bir bankamatiğin önünde buldu.

Kazazedeleri para çekerken buldular

Kendi aralarında pazarlık yaptıkları ve anlaştıkları belirlenen araç sürücülerinin bankamatikten para çekmek için olay yerini terk ettikleri öğrenildi. Acı çektiği gözlenen bisiklet sürücüsü, trafik polisinin ısrarına rağmen otomobil sürücüsüyle zararının karşılanması konusunda anlaştıklarını belirterek hastaneye gitmeyeceğini dile getirdi. Trafik ekiplerinin otomobil ve sürücülerin eksiklerini ve alkol kontrollerini yapmasının ardından kazazedeler olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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