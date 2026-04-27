Antakya'da profil demirine sıkışan kuş kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde profil demirlerinin arasına sıkışarak mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerin içerisindeki profil demirlerinin arasına giren kuş mahsur kaldı. Kuşu kendi imkanlarıyla çıkamadığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek kuşun sıkıştı yerden kurtararak sahibinde teslim etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı