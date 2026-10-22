ANSET iddianamesinde Muhittin Böcek için 69 yıla kadar hapis istendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e ilişkin iddianamede, yapılmayan işler için fatura kesildiği, bu faturalar karşılığında ödenen paraların yüzde 5-10'u komisyon olarak alındıktan sonra kalanının geri gönderildiği ileri sürüldü. Para teslimi ve transferine ilişkin yazışmalarda, "Güzel paketle belli olmasın, dikkatli olun delil vermeyin, çok ağır ben kaldıramam" mesajları yer aldı. Denetim raporunda ticari faiz dahil 113,4 milyon liralık kamu zararı hesaplanırken; Muhittin Böcek hakkında 69, Cansel Tuncer hakkında ise 21 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 15'i tutuklu 55 sanığın yer aldığı bin 849 sayfalık ANSET iddianamesinde, festival ve organizasyon ihaleleri, şirketler arasındaki para hareketleri ve dijital incelemelerde elde edilen yazışmalar değerlendirildi.

Savcılık, Muhittin Böcek'in rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlarından 69 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Cansel Tuncer hakkında ise ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlarından 21 yıla kadar hapis talep edildi.

Para teslimine ilişkin yazışmalar

Dosyaya giren ekran görüntülerinde, iş insanı M.O.K. ile şirketlerinin muhasebe işlerini yürüten İ.Ö. arasındaki mesajlaşmalar yer aldı. M.O.K.; 160 bin lira verilmesini istediği yazışmada, "Güzel paketle belli olmasın" ifadesini kullanırken, başka bir yazışmada 200 bin lira çekilmesini istedi. Parayı belediyenin Kültür İşleri Daire Başkanı O.Y.'nin alacağını belirterek herhangi bir belge imzalatılmamasını söyledi. Yazışmanın devamında paranın poşetlenmesini istedi.

Para transferine ilişkin başka bir görüşmede ise M.O.K.'nin, küsuratlı tutarın kafa karıştıracağını belirterek "Dikkatli olun delil vermeyin" diye yazdığı görüldü. Bir diğer yazışmada da paranın gönderilmesi için "Açıklamasız gönder" ifadesini kullandı. İ.Ö.'nün paranın geldiğini bildirdiği başka bir görüşmede M.O.K., paranın odasına getirilmesini istedi. İ.Ö. bu isteğe, "Çok ağır ben kaldıramam" yanıtını verdi.

Denetim raporunda 113,4 milyon liralık kamu zararı hesabı

İddianamedeki denetim raporunda, incelenen festival ve organizasyon ihalelerine ilişkin ticari faiz dahil 113 milyon 426 bin 440 lira 41 kuruş kamu zararı hesaplandı. Raporda, Sayıştay ve iç denetim birimlerinin resmi uyarılarına rağmen usulsüz ihale yöntemlerinin sürdürüldüğü ileri sürüldü. Konaklama, ulaşım ve tanıtım materyalleri gibi hizmetlerin yerine getirildiğini gösteren somut kanıt ve belgeler bulunmadan hakediş ödemeleri yapıldığı belirtildi.

Savcılık, M.O.K.'ye ihaleler yapılmadan önce yaklaşık maliyet tutarlarının bildirildiğini ileri sürdü. Muhittin Böcek ve bazı belediye yöneticilerinin kişisel harcamaları ile Böcek'in seçim çalışmalarına ilişkin ödemelerin de M.O.K. tarafından yapıldığı, ardından şirketleri üzerinden belediye veya ANSET'e fatura edildiği iddia edildi.

Yapılmayan işler için fatura ve komisyon iddiası

Organizasyon işi yapan L.Ş., etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Time Organizasyon'un sahibi İ.K.'nin yönlendirmesiyle gerçekte yapmadığı işler için şirketi üzerinden fatura düzenlediğini öne sürdü. L.Ş.'nin anlatımına göre, faturalarda yazan tutarlar önce kendi hesabına gönderildi. L.Ş., bu paranın yüzde 5-10'unu kendisine ayırdıktan sonra kalanını İ.K. veya M.O.K.'nin şahsi hesaplarına geri gönderdi.

Altın Portakal kapsamındaki tramvay giydirme işini de örnek gösteren L.Ş., bu işi kendi şirketi yapmış gibi Time Organizasyon'a fatura düzenlediğini öne sürdü. Bazı şirketlerin ihalelere verecekleri teklifleri önceden anlaşarak belirlediğini de iddia etti.

50 milyon liralık çekler için makbuz istendiği iddiası

L.Ş., İ.K.'nin kardeşi H.K.'nin kendisine toplam 50 milyon 198 bin 119 lira 60 kuruş tutarındaki 14 çekin görüntüsünü gönderdiğini söyledi. Bu çeklerin parasını almış gibi tahsilat makbuzu düzenlemesinin istendiğini ileri sürdü. Hesabına bu işlemler karşılığında para gelmediğini belirten L.Ş., makbuz düzenlemeyi reddettiğini bildirdi. L.Ş., İ.K.'nin kendisinden kullandığı Android telefonu sıfırlamasını istediğini de anlattı. Görüşmeleri FaceTime üzerinden yapmak için iPhone almasının istendiğini ve bu talep doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Otobüs ihalesinde çantayla rüşvet taşındığı iddiası

Time Organizasyon'un sahibi İ.K. de etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, M.O.K.'nin ofisindeyken M.O.K.'nin para dolu bir sırt çantasıyla geldiğini anlattı. İ.K., çantadaki paranın, hibrit otobüs ihalesini alan firmanın Muhittin Böcek ve Cansel Tuncer'e verdiği rüşvet olduğunu ileri sürdü. M.O.K.'nin bu parayı Böcek'in ASAT'taki ofisine götüreceğini söylediğini kaydetti.

"İhaleleri kimin aldığını bilmiyorum"

Muhittin Böcek, dosyadaki ifadesinde, "Ben tüm yapılan ihaleleri kimin aldığını bilmiyorum. Bilmem de mümkün değildir. Hem Sayıştay hem müfettişler yapmış olduğumuz tüm ihaleleri denetlemişlerdir" dedi.

Cansel Tuncer ise ifadesinde, "Bu ihale süreçlerine şahsımın hiç bir şekilde dahli ve imzası bulunmamaktadır" diyerek suçlamaları reddetti.

Savcılık, suçlamalara dayanak olarak Mülkiye Başmüfettişliği tevdi raporu, bilirkişi ve ek raporları, tanık ve etkin pişmanlık beyanları, MASAK raporları, EKAP bilgileri, ihale dosyaları, banka havaleleri, tapu, trafik ve HTS kayıtları ile emanet makbuzlarını gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı