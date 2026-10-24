Ankara Polatlı'da refüje çarpan otomobil takla atıp yandı, 1 kişi yanarak öldü

Ankara Polatlı'da refüje çarpan otomobil takla atıp yandı, 1 kişi yanarak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Polatlı ilçesinde sabah 05.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı ve yangın çıktı. Yanan araçta mahsur kalan bir kişi yanarak hayatını kaybederken, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ankara'da kontrolden çıkıp refüje çarpmasının ardından takla atan otomobilde yangın çıktı. Araç içinde mahsur kalan bir kişi yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, sabah 05.00 sıralarında Polatlı ilçesi Ankara - Eskişehir Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı ve yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken içindeki bir kişinin yanarak vefat ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.