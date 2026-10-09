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Ankara Mamak'ta motosiklete 150 bin lira zarar veren biri çocuk iki şüpheli yakalandı

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Ankara Mamak'ta 6 Ekim'de bir apartmanın garajında park halindeki motosiklete zarar verilip parçaları çalındı. Polis, biri çocuk iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı; araçta yaklaşık 150 bin lira hasar olduğu belirtildi.

Ankara'da girdikleri apartmanın otoparkındaki motosiklete zarar verip parçalarını çalan biri çocuk iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mamak'ta 6 Ekim'de meydana gelen olayda, ikamet ettiği apartmanın garajına park ettiği motosikletine zarar verildiğini ve üzerindeki parçaların çalındığını fark eden Y.A.K. (19), polise ihbarda bulundu. Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde olayı gerçekleştirenlerin B.B. (18) ile 16 yaşındaki çocuk M.K.M. olduğu tespit etti. Zanlılar gözaltına alınırken, araca verdikleri hasarın yaklaşık 150 bin lira olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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