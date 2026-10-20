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Ankara Jandarması 396 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirdi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı 12-18 Ekim 2026'da 396 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirdi. Ayrıca 5 oltalama ve 79 müstehcen site engellendi; 2026'daki 6 faili meçhul siber olay aydınlatılarak 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 396 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi, ayrıca 2026 yılında meydana gelen 6 tane faili meçhul siber olay aydınlatıldı. Faili meçhul 6 siber olaya ilişkin 7 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında icra edilen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucunda 798 sosyal medya/URL adresinde yapılan incelemede yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 396 yasa dışı bahis sitesinin, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 sitenin ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 79 internet sitesinin, Siber Güvenlik Başkanlığına yapılan bildiriler ile erişim engellemesi sağlandı.

Ayrıca; 2026 yılında meydana gelen faili meçhul siber olaylarının aydınlatılması kapsamında; Yenimahalle ilçesinde 2, Etimesgut ilçesinde 3 ve Çankaya ilçesinde 1 tane olmak üzere toplamda 6 nitelikli dolandırıcılık olayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı. Bahse konu 6 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 7 şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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