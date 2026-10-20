Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Etimesgut'ta EGO otobüsü üst geçit asansörüne çarptı, 24 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Etimesgut'ta EGO otobüsü üst geçit asansörüne çarptı, 24 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Ankara Etimesgut'ta EGO otobüsü üst geçit asansörüne çarptı, 24 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçit asansörüne çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan şoför itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün üst geçit asansörüne çarpması sonucunda meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

Kaza, Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi 2453'üncü Cadde'de saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 530-1 hat numaralı bir EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir üst geçidin asansörüne çarptı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede kazada 24 kişinin yaralandığı, otobüs şoförünün ise araçta sıkıştığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu

MSB, TBMM'yi işaret etmişti! Mekke İttifakı anlaşması Meclis'te
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi

Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic: Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz

Avrupalı eski liderden korkutan sözler: Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz
Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor

Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor
Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı

Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
Trafikteki ayna kavgası cinayetine indirimli ceza! Sanığın savunması 'pes' dedirtti

Trafikteki ayna kavgası cinayetine indirimli ceza
Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı

Skor 2-2 olunca dayanamadı
Lille forması giyen Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Mbappe, Galatasaray'a karşı oynayamayacak
Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Motosikletin yanına gelenler korkunç manzarayla karşılaştı